Angra dos Reis não terá cobrança de passagens de ônibus neste domingo

Matéria publicada em 2 de outubro de 2022, 07:08 horas

Medida será válida também para o dia 30 de outubro, caso haja 2º turno nas Eleições 2022

Angra dos Reis – Por determinação da Prefeitura de Angra, não haverá cobrança de passagens de ônibus neste domingo, dia 2 de outubro, quando acontece o 1º turno das Eleições de 2022, e no dia 30 de outubro, em caso de 2º turno das Eleições de 2022, caso ocorra. O decreto número 12.761 com a medida será publicado no Boletim Oficial do município de sexta-feira, 30 de setembro de 2022.

A medida vale para a cobrança das tarifas de transporte público coletivo no município de Angra dos Reis nos horários entre 6h30 e 20h30. Neste período, fica suspendida a execução do Programa Passageiro Cidadão, para que seja evitada a duplicidade nos subsídios.

De acordo com o decreto, a suspensão abrange apenas o serviço público de transporte de passageiros por ônibus. O serviço irá operar com a frota disponibilizada em dias úteis, para atender o fluxo extra de pessoas em trânsito em direção às zonas eleitorais da cidade.