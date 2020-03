Angra dos Reis oferece visita domiciliar odontológica

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 10:11 horas

Angra dos Reis – Para ampliar o acesso à saúde, por meio de ações humanizadas, a Secretaria de Saúde de Angra dos Reis está promovendo visita domiciliar odontológica para Pacientes com Necessidades Especiais (PNE)

O trabalho é desenvolvido pela Coordenação de Saúde Bucal, por meio da equipe de odontologia formada por dois dentistas e um auxiliar.

De acordo com a coordenadora de Saúde Bucal e dentista, Mônica Mattos, os PNE são identificados na rotina de trabalho das equipes de Saúde Bucal da Família e do Programa Melhor em Casa.

– Depois de identificados, este grupo de pacientes recebe os cuidados no próprio domicílio. Com o uso de um equipamento odontológico portátil, é possível realizar procedimentos como extrações, restaurações, raspagem, limpeza e outros. Essa atividade possibilita uma interação mais efetiva entre os profissionais de saúde bucal com a realidade do usuário e sua família – explicou a doutora pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e servidora pública há 11 anos.

Nesta semana, a equipe realizou quatro atendimentos no Parque Mambucaba. Um dos atendimentos foi na casa de Vacine dos Santos,de 28 anos, que é deficiente física. A equipe realizou exame clínico e procedimento de limpeza de tártaro.

– Seria muito difícil levarmos a minha irmã para ser tratada em uma unidade de saúde. Essa visita foi muito boa, porque tá ajudando-a a cuidar dos dentes. Só podemos agradecer – disse a irmã e cuidadora da paciente, Juliana dos Santos.

Dalva de Araújo, de 85 anos, uma paciente acamada que é acompanhada pela equipe há anos. Ela possui sequelas causadas por uma isquemia e quem cuida dela é sua irmã, Jandira de Araújo, de 84 anos.

– Cada vez que temos que sair, tem que vir uma ambulância com enfermeiros e outros profissionais. É muito sacrifício também para ela. Por isso, eu acho esse atendimento ótimo – destacou Jandira.

A dentista Janaína Barbieri, que compõe a equipe de odontologia para PNE (Pacientes com Necessidades Especiais), explicou que em casos específicos o paciente poderá ser levado para o centro cirúrgico do HMJ (Hospital Municipal de Japuíba).

– É um trabalho muito enriquecedor, pessoal e profissionalmente. Buscamos sempre fazer retorno e o acompanhamento periódico desses pacientes que não podem ir até uma unidade de saúde. Nosso objetivo é devolver a eles a saúde bucal, prevenindo complicações sistêmicas – concluiu a dentista.