Angra dos Reis paga ‘Salário Fundeb’ para mais servidores da educação

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2021, 18:05 horas

Angra dos Reis – Conforme já havia sido antecipado pelo prefeito Fernando Jordão, e com a sanção presidencial da Lei Federal 14.276, no último dia 27 de dezembro, a Prefeitura de Angra dos Reis efetuará o pagamento do Salário Complementar Fundeb a mais servidores da Educação, nesta quinta-feira (30). Serão contemplados os profissionais que desempenham funções de apoio técnico, administrativo ou operacional e atuam nos órgãos administrativos e unidades da rede pública municipal de ensino da cidade.

– É o reconhecimento do esforço de todos os profissionais da Educação de nosso município, tanto os que lidam diretamente com as nossas crianças e jovens nas salas de aula promovendo o aprendizado, quanto aos valorosos profissionais que atuam no suporte para a promoção da política educacional e funcionamento das unidades de ensino. Sinto-me feliz por poder mais uma vez contemplar os esforços merecidos dos servidores da Educação em nossa cidade – disse o prefeito Fernando Jordão.

– Além da valorização do servidor da Educação esta medida injetará mais R$ 1,5 milhões na economia de nossa cidade, em momento tão importante para geração de renda e emprego – avaliou o secretário de Governo, Claudio de Lima Sírio.

Os valores também levarão em consideração o tempo em que o profissional atuou na rede em 2021 e será proporcional em casos de períodos de afastamento. O servidor também deve estar em efetivo exercício com atuação em unidade de ensino ou órgão administrativo da Secretaria de Educação na data do pagamento.

– Esta é mais uma das medidas que a Prefeitura de Angra dos Reis adota em 2021 para que nossa rede seja de referência em busca constante da melhoria da qualidade da nossa educação. Servidores valorizados estarão mais motivados para um novo ano letivo. Com mais este esforço a Prefeitura de Angra dos Reis reforça o seu compromisso com a qualidade na Educação , ganham todos, mas principalmente os mais de 22 mil alunos de nossa rede de ensino – salientou o secretário de Educação, Paulo Fortunato.

Ao todo a Prefeitura de Angra dos Reis contemplou 1.775 servidores da Educação do município de Angra dos Reis com o Salário Fundeb. Foram aplicados R$ 8,5 milhões na valorização dos profissionais do magistério e seus demais servidores, com salários excepcionais de R$ 2.430,00 (nível fundamental) a R$ 6.070,00 (nível superior), e no caso dos professores e pedagogos por matrícula.

No grupo de carreiras beneficiadas neste momento, entre outros, estão:

Nível Superior: nutricionistas e fonoaudiólogos;

Nível Médio / Técnico: agente administrativo, berçaristas, inspetores de aluno, técnico em contabilidade, secretário escolar, intérprete de libras, instrutor de libras, agente de inclusão digital;

Nível Fundamental: monitor de educação especial, zeladores/ auxiliar de zeladoria, merendeiras, auxiliares de berçário, auxiliares de recreação, motoristas, auxiliar administrativo.