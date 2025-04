Angra dos Reis participa de evento nacional sobre políticas públicas para a juventude

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra foi um dos destaques do Webinar Juventude 360°, promovido pela Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude do Maranhão (SEEJUV) na última terça-feira (8). O evento, que reuniu gestores públicos do Maranhão e do Rio de Janeiro, teve como objetivo fomentar a troca de experiências e fortalecer as políticas públicas voltadas à juventude em todo o país.

Representando Angra, o secretário executivo de Juventude, William Gama, compartilhou as principais ações desenvolvidas no município, com ênfase no programa Minha Oportunidade. A iniciativa, criada para enfrentar um dos principais desafios enfrentados pelos jovens, a inserção no mercado de trabalho, oferece, anualmente, a cerca de 200 jovens angrenses, a chance da primeira experiência profissional, aliada a qualificação e auxílio financeiro.

O programa angrense chamou atenção durante a reunião por aliar prática profissional com ações formativas, criando um ambiente de desenvolvimento pessoal e preparando os jovens para o futuro.

O webinar também contou com a presença do Superintendente de Juventude do Estado do Rio de Janeiro, Luan Monteiro, que apresentou o programa Conecta CRJ, voltado para a interiorização das políticas de juventude no estado, além de representantes de diversos municípios maranhenses que compartilharam avanços e desafios locais.

“Esses espaços de troca são fundamentais para aprendermos com outras experiências e compartilharmos o que estamos construindo em Angra dos Reis. Nosso objetivo é garantir que cada vez mais jovens tenham voz e acesso a oportunidades reais. A participação do município em eventos como esse reforça nosso compromisso com o fortalecimento das políticas públicas para a juventude. Seguimos firmes nesse propósito: construir ações que ampliem a participação e promovam o protagonismo da nossa juventude”, comentou William Gama.