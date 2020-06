Angra dos Reis passa a contar com 135 leitos exclusivos para Covid-19

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 17:43 horas

Vinte novos leitos foram instalados no Centro de Referência e outros 15 foram cedidos ao município pelo Hospital de Praia Brava

Angra dos Reis- A prefeitura ampliou de 100 para 135 o número de leitos exclusivos para pacientes confirmados ou com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, 20 novos leitos foram abertos no Centro de Referência para Tratamento Covid-19, na Santa Casa, que já contava com 100 (60 semi-intensivos e 40 intensivos).

Outros 15 leitos, sendo cinco com respiradores, foram cedidos ao município pelo Hospital de Praia Brava, numa parceria com a Eletronuclear. Os novos leitos foram liberados na terça-feira, dia 09, após uma inspeção do secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Mucheli.

– Com muita responsabilidade, aumentamos a capacidade de assistência em saúde para tratamento da Covid-19 no município – disse o secretário.

O prefeito Fernando Jordão lembrou que a taxa de ocupação dos leitos hospitalares, já levando em consideração os novos leitos, passou a ser divulgada no boletim epidemiológico de terça-feira, dia 09.

– O aumento do número de leitos nos dá uma margem de segurança maior para permitir a abertura de alguns segmentos da sociedade a partir de hoje, por decreto. Estamos fazendo tudo com muita responsabilidade e controle sanitário para proteger a vida das pessoas. Preparamos a Santa Casa e as tendas, colocamos lavatórios nas ruas, estamos distribuindo máscaras para a população e testando as pessoas. Inclusive, tivemos uma reunião com o Ministério Público apresentando todas as nossas ações. Mas, cada um de nós tem que cumprir as medidas de segurança, fazendo a higiene e não saindo de casa sem máscaras – finalizou o prefeito.