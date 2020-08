Angra dos Reis possui 369 casos ativos da Covid-19 e 133 mortes pela doença

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 16:24 horas

Angra dos Reis – O boletim epidemiológico de sexta-feira (14), destaca que Angra dos Reis possui 369 casos ativos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Dos 4.274 casos confirmados , 3.772 já estão recuperados, além de que 133 morreram por conta da doença, restando 369 moradores que continuam infectados e que podem transmitir o vírus pelo município.

Angra dos Reis confirmou mais dois óbitos que antes eram considerados suspeitos. O primeiro foi de um homem, de 56 anos, com comorbidades, que estava internado no Centro de Referência Covid-19 e faleceu no dia 03 de agosto. O outro óbito confirmado foi de um homem, de 79 anos, com comorbidades, que morreu no dia 12 de agosto, no Hospital Municipal da Japuíba. Oito óbitos continuam em investigação.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 42 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 120 leitos, atende a 34 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, tem um paciente internado. Ou seja, dos 135 leitos públicos do município, 35 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 25,93%. Há sete pacientes internados em instituição privada.

Ao todo 449 casos foram descartados e 17.641 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 2.703 em isolamento domiciliar e 14.938 já recuperados.