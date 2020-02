Angra dos Reis prorroga inscrições de processo seletivo para contratação temporária de médicos

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 10:42 horas

Inscrições vão até a próxima segunda-feira (10); são mais de 50 vagas com salário de aproximadamente R$ 6 mil

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis prorrogou as inscrições para o processo seletivo simplificado visando a contratação temporária para cargos de Médicos de Urgência e Emergência Clínica e Emergência Clínica Pediátrica. os interessados poderão se inscrever até às 16h da próxima segunda-feira, dia 10.

O formulário para a ficha de pré-inscrição deve ser preenchido no site da prefeitura pelo link.

A confirmação das pré-inscrições serão divulgadas no dia 18 deste mês e a divulgação do resultado preliminar será no dia 3 de março.

Vagas

De acordo com o edital, para o cargo de Médico de Urgência e Emergência Clínica são 30 vagas, sendo três para Portador de Necessidades Especiais (PNE), com remuneração de R$ 5830, além de Vale Alimentação/Refeição.

Os requisitos mínimos são: Título de Especialista e ou Residência em Clínica, Médico(a) reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e registro profissional em situação regular.

Já para o cargo de Médico de Urgência e Emergência Clínica Pediátrica são 22 vagas, sendo duas para PNE, com remuneração de R$ 5830, além de Vale Alimentação/Refeição.

Os requisitos mínimos são: Ensino superior completo em Medicina, Título de Especialista ou Residência em Pediatria reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e registro profissional em situação regular.