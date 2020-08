Angra dos Reis publica decreto que permite realização de festas e eventos corporativos

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 17:22 horas

Autorização deve ser solicitada com sete dias de antecedência da data da festividade

Angra dos Reis – Eventos corporativos e festas comemorativas, como aniversários e casamentos, poderão ser realizados a partir desta quinta-feira (27), segundo o decreto 11.729, da prefeitura de Angra dos Reis. Os eventos devem seguir as regras rígidas para evitar o contrário de mais pessoas pelo novo coronavírus. Confira o decreto na íntegra.

De acordo com o decreto, quem deseja realizar algum desses eventos precisará solicitar uma autorização prévia, protocolada com no máximo sete dias de antecedência da data da festividade, na TurisAngra. Os pedidos deverão ser protocolados pelos cerimonialistas ou assessores de eventos, contendo informações como local e número de convidados.

A capacidade de público será calculada com a disponibilidade de 9m² de área por pessoa, seja ele salão de festas e eventos, centro de convenções em hotéis ou restaurante, respeitando o número máximo de 50 pessoas.

O decreto também apresenta mais regras como: a obrigatoriedade do uso de máscaras, distanciamento social, disponibilização de álcool em gel e a proibição de pista de dança.

A partir de agora já podem ser realizadas as feiras de artesanato, e os servidores da prefeitura que estavam se revezando terão que retornar para cumprir a jornada completa de trabalho presencialmente. A exceção fica por conta de servidoras gestantes e lactantes, maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas não infecciosas, neuropatias, imunossuprimidos e profissionais da educação que exerçam suas atividades nas unidades escolares.