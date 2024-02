Angra dos Reis realiza transferência de recém-nascida para São Paulo

Angra dos Reis – Passa bem a pequena Sara, com apenas 15 dias de vida, que foi transferida da UTI Neonatal do HMAR de Angra, para o Hospital das Clínicas de Bauru, em São Paulo. Diagnosticada com a rara síndrome de Pierre Robin, a recém-nascida necessitava de cuidados especializados urgentes.

Graças aos esforços da equipe da Secretaria de Saúde de Angra e do HMAR e do Secretário de Saúde, Rodrigo Ramos, a transferência para a unidade de referência do Hospital das Clínicas de Bauru foi conseguida logo pela manhã segunda-feira (19). Porém, pela distância e as condições de saúde da Recém-nascida foi solicitado transporte aéreo.

Um Helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado para o transporte da criança até São Paulo. A aeronave chegou a decolar de Angra com destino a cidade paulista, porém, devido ao mal tempo foi forçada a retornar.

Na manhã desta terça-feira (20), o bebê chegou ao Hospital das Clínicas de Bauru. O Transporte foi realizado com sucesso de ambulância Uti Neonatal. Dê acordo com informações do secretário de Saúde de Angra, o bebê está clinicamente bem, e não houve nenhuma intercorrência durante todo o trajeto de Angra para Bauru.

“Apesar dos obstáculos impostos pelo mau tempo, a operação foi concluída com sucesso, e Sara chegou ao seu destino nesta manhã, sendo recebida pela equipe do Hospital das Clínicas de Bauru. Agradeço as equipes do HMAR, da secretaria de saúde, assim como a equipe de transporte da UTI Móvel, a equipe de bombeiros do helicóptero e do Corpo de Bombeiros. A todos que estiveram envolvidos nessa missão de salvar a vida da bebê.” – ressaltou Rodrigo Ramos

Sobre a síndrome de Pierre Robin

A síndrome de Pierre Robin é uma rara anomalia causada por mau posicionamento fetal, caracterizada por micrognatia, glossoptose, palato profundo ou fenda palatina, retrognatia e hipoplasia dos côndilos mandibulares.