Angra dos Reis reativa 20 leitos exclusivos para Covid-19

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2020, 18:51 horas

No momento, o Centro e Referência conta 60 leitos ativos para o tratamento da doença

Angra dos Reis– Vinte leitos para o tratamento da Covid-19 no Centro de Referência, na Santa Casa, foram reativados nesta quinta-feira, dia 10, pela Secretaria de Saúde. Dos 20 leitos, sendo 10 clínicos e 10 de UTI, com isso, a unidade passa a contar com 60 leitos exclusivos para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Com a readequação, a taxa de ocupação que nos últimos dias estava em torno dos 90%, caiu hoje para 66,67%, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. A rede pública de saúde de Angra dos Reis dispõe ao todo de 120 leitos, sendo 60 ativos, para tratamento da Covid-19 na Santa Casa, pois os equipamentos não foram alugados, mas comprados e fazem parte do patrimônio da cidade. Havendo a necessidade, em 24 horas uma unidade com respirador pode ser ativada.

Também estão incluídos no Plano de Contingência para o Enfrentamento à Covid-19 15 leitos no Hospital de Praia Brava. No total, são 135 leitos SUS existentes, sendo 90 de UI e 45 UTIs com respiradores. Destes, 75 estão ativos no momento. Na rede privada, existem 10 leitos, sendo 5 clínicos e cinco de UTI.

– Angra foi um dos primeiros municípios brasileiros a se estruturar para enfrentar a pandemia. Transformamos a Santa Casa em um Centro de Referência para o tratamento da Covid-19, equipando-a com tomógrafo novo de última geração e RX específicos para estes pacientes e abrimos oito unidades de pré-atendimento, seis ativas no momento. Continuamos com nossa capacidade de atendimento aos pacientes vitimados pela pandemia sob controle – frisou o prefeito Fernando Jordão.