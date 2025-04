Angra dos Reis recebe espetáculo “A Vida e Paixão de Cristo”

Angra dos Reis – O Centro de Angra dos Reis, será palco de uma emocionante encenação ao ar livre: o espetáculo “A Vida e Paixão de Cristo”, com início às 20h30 e entrada gratuita, acontecerá no Sábado de Aleluia (19), no Cais de Santa Luzia.

A apresentação, dirigida pelo teatrólogo Zequinha Miguel, já se tornou uma tradição na programação da Semana Santa angrense desde sua estreia em 2011. O espetáculo valoriza a cultura local e os talentos da cidade, reunindo cerca de 70 artistas e profissionais angrenses entre elenco e equipe técnica.

O enredo da peça, que retrata os últimos momentos de Jesus Cristo, ganha um toque regional e único ao incorporar elementos da cultura popular angrense, como músicas das Pastorinhas, referências à Festa do Divino e à Procissão dos Passos da Paixão.

Uma estrutura especial será montada no Cais de Santa Luzia para acolher o público. A realização é da Secretaria de Cultura e Patrimônio e da Prefeitura de Angra dos Reis.

“A programação religiosa da Semana Santa em Angra é riquíssima, cheia de simbolismo, procissões com mais de 300 anos realizadas nas ruas e igrejas da nossa cidade, celebrações e missas com ritos que emocionam fiéis, revivendo os passos da paixão e morte de Jesus. A encenação da Paixão de Cristo aproxima o público dos últimos passos de Jesus e já faz parte da programação cultural. Todos estão convidados”, finaliza o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.