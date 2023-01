Angra dos Reis recebe shows do Jota Quest e Barão Vermelho - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 17:45 horas

Angra dos Reis – A Praia do Anil recebe shows de pop/rock das bandas Jota Quest no sábado (14) e Barão Vermelho no domingo (15). Elas prometem relembrar seus grandes sucessos e colocar todo mundo para cantar.

A banda mineira, liderada por Rogério Flausino, subirá ao palco, às 20h. Já o Barão Vermelho vai encerrar o evento esportivo e fará um supershow de sua tour especial comemorativa de 40 anos de carreira, às 17h de domingo.

Assim como nos shows de fim de ano e de aniversário da cidade, as apresentações do Jota Quest e Barão Vermelho contarão com toda a estrutura de segurança, banheiros químicos, camarote, venda de comidas e bebidas, área de convidados etc. O camarote é comercializado, com venda de ingressos. A operacionalização do setor foi licitada e está por conta de uma empresa privada.