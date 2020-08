Angra dos Reis reduz 50% dos leitos do Centro de Referência Covid-19

Matéria publicada em 16 de agosto de 2020, 17:31 horas

Unidade de saúde passa a contar com 60 leitos, sendo 30 clínicos e outros 30 de CTI

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Saúde, decidiu redimensionar em 50% o número de leitos do Centro de Referência Covid-19 (Santa Casa). Sendo assim, a Santa Casa passa agora a contar com 60 leitos, sendo 30 clínicos e outros 30 de CTI; antes eram 120 no total. A decisão passa a valer a partir deste domingo.

– O município ainda possui 10 respiradores disponíveis para utilizar em caso da necessidade de reabertura de leitos, para readequar a estrutura a qualquer momento – explica o secretário de Saúde, Rodrigo Mucheli.

De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico de hoje, há 39 pacientes internados no Centro de Referência Covid-19. Destes, 16 estão no CTI. Não há ninguém internado no Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos – 10 clínicos e 5 de CTI. Sendo assim, a taxa de ocupação dos leitos municipais é de 52%, ficando disponíveis 36 leitos.

– Se houver necessidade, os leitos serão reabertos, como fizemos há um tempo, quando abrimos 20 novos leitos na Santa Casa e 15 em Praia Brava para readequar à demanda. Ninguém ficará desassistido. Nossa ação, neste momento, leva em consideração a baixa taxa de ocupação, buscando o princípio da economicidade na gestão pública – finaliza o secretário de Saúde.