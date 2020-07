Angra dos Reis registra 2.723 casos confirmados e 1.878 recuperados do novo coronavírus

Matéria publicada em 4 de julho de 2020, 18:35 horas

Angra dos Reis – Angra dos Reis contabiliza mais 55 casos confirmados, chegando ao total de 2.723, sendo que 1.878 já estão recuperados, segundo o boletim epidemiológico deste sábado (04). O município segue com 87 mortes confirmadas pela doença e sete óbitos que estão sob investigação no município.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 42 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que agora conta com 120 leitos, atende a 38 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que passou a oferecer 15 leitos, não tem paciente internado. Ou seja, dos 135 eleitos públicos do município, 38 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 28.15%. Há ainda quatro pessoas internadas em instituições privadas.

Angra dos Reis apresenta 13.913 casos notificados, sendo que 247 foram descartados e 10.943 permanecem suspeitos como síndromes gripais.Destes 2.114 em isolamento domiciliar e 8.829 já recuperados.