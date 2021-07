Angra dos Reis registra 28 pacientes internados por Covid-19

Matéria publicada em 16 de julho de 2021, 16:44 horas

Angra dos Reis – No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 28 pessoas estão internadas. O Centro de Referência Covid-19 (Santa Casa) atende a 16 pacientes. Já o Hospital de Praia Brava está com oito dos seus 15 leitos ocupados.

Dos 75 leitos públicos do município, 24 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar pelo SUS de 32%. Dos 24 pacientes internados nos leitos públicos de Angra dos Reis, 23 são residentes da cidade e um é de Paraty. A Unimed, no momento, está com quatro dos seus 12 leitos ocupados.

No momento, há 15.890 casos confirmados de coronavírus. Destes, 14.946 estão recuperados. Há 495 mortes pela doença na cidade e três óbitos continuam em investigação.