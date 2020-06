Angra dos Reis registra 421 internações, 310 recuperações e 69 mortes em três meses

Matéria publicada em 29 de junho de 2020, 18:03 horas

Prefeitura divulgou balanço de internações nos primeiros meses de funcionamento do Centro de Referência Covid-19

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis divulgou um balanço sobre as internações no Centro de Referência Covid-19, localizado na Santa Casa do município, que é especializado em tratamento às vítimas (confirmadas ou suspeitas) com a doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com a prefeitura, nos primeiros três meses de funcionamento da unidade foram 421 internações das quais 310 pessoas se recuperaram e já tiveram alta e já estão com suas famílias. O centro já registrou 69 óbitos e no momento 39 pessoas seguem internadas.

Angra dos Reis possui 135 leitos municipais disponíveis para tratamento da Covid-19, cerca de 120 estão no Centro de Referência Covid-19 e 15 no Hospital de Praia Brava, que possui uma pessoa internada. Com isso a taxa de ocupação hospitalar municipal é de 31,11% em Angra dos Reis, segundo o boletim epidemiológico de domingo (28).

Viviane Bogado, coordenadora médica do Centro de Referência Covid-19 de Angra dos Reis, comentou sobre os pacientes que já receberam alta da unidade.

– Somos ao todo 33 médicos, sendo que 70% do nosso corpo clínico tem especialidade ou experiência em atuação comprovada em terapia intensiva. Temos excelente resultados, onde 86% dos pacientes que internaram no Centro de Referência Covid-19 tiveram alta. A maioria deles estão em casa, voltando a conviver com suas famílias. E é por isso que queria transmitir essa tranquilidade para a população, estamos fazendo nosso trabalho. Só queria destacar com vocês que, nossa guerra não terminou, falta muito ainda. Tenham consciência e saiam de casa somente se for necessário – destacou a coordenadora.