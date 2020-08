Angra dos Reis registra mais dois óbitos por Covid-19 e se aproxima dos quatro mil casos confirmados

Matéria publicada em 6 de agosto de 2020, 19:06 horas

Angra dos Reis – Mais duas mortes confirmadas por coronavírus foram registradas em Angra dos Reis, nesta quinta-feira (06). As vítimas fatais eram duas mulheres, de 66 e 86 anos, ambas com comorbidade, sendo que uma morreu no dia 04 de agosto e outra no dia 27 de julho, no Hospital Unimed de Angra dos Reis. Município tem nove mortes sob investigação.

Angra dos Reis se aproxima dos quatro mil casos confirmados por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Agora são 3.978 confirmações, sendo que 3.355 já estão recuperados.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 44 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 120 leitos, atende a 38 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, tem dois pacientes internados. Ou seja, dos 135 leitos públicos do município, 40 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 29,63%. Há quatro pacientes internados em instituição privada.

Ao todo 400 casos foram descartados e 16.434 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 2.582 em isolamento domiciliar e 13.852 já recuperados.