Angra dos Reis registra mais duas mortes pelo novo coronavírus e total vai a 127

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 18:55 horas

Angra dos Reis – Mais dois óbitos foram confirmados por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na noite desta segunda-feira (10), em Angra dos Reis. Uma das mortes foi de um homem, de 47 anos, com comorbidades, que morreu no Hospital Municipal da Japuíba, no dia 30 de julho, e a outra foi de uma mulher, de 72 anos, também com comorbidades, que estava internada na Santa Casa do município. Agora são 127 mortes causadas pela doença. Há ainda outras nove mortes sob investigação.

Angra dos Reis apresentou 21.699 casos notificados, sendo 4.103 casos confirmados. Destes, 3.772 já estão recuperados. Permanecem suspeitos (síndromes gripais) 17.157 moradores, sendo 2.219 em isolamento domiciliar e 14.938 recuperados. Já foram descartados 439 exames de swab, que testaram negativo para Covid-19.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 40 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 120 leitos, atende a 33 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, tem dois pacientes internados. Ou seja, dos 135 leitos públicos do município, 35 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 25,93%. Há cinco pacientes internados em instituição privada.