Angra dos Reis registra mais três mortes por coronavírus

Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 16:06 horas

Angra dos Reis – Mais três mortes por Covid-19 foram registradas em Angra dos Reis. O último óbito foi o de um homem de 81 anos e ocorreu nesta quinta-feira (8), no Centro de Referência Covid-19. Além disso, duas mortes suspeitas foram confirmadas: a de uma mulher de 63 anos, ocorrida no dia 27 de março, e a um homem de 79 anos, registrada no dia 29 de março. Ambos pacientes possuíam comorbidades e estavam internados no Centro de Referência. Há 371 mortes pela doença na cidade e seis óbitos seguem em investigação.

Por determinação do Governo do Estado (Resolução SES nº 2210/2021), o Centro de Referência Covid-19 e o Hospital de Praia Brava passaram a receber pacientes de outros municípios, regulados pela Secretaria de Estado de Saúde.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 61 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende a 39 pacientes. Já o Hospital de Praia Brava está com todos os seus 15 leitos ocupados.

Dos 75 leitos públicos do município, 54 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar pelo SUS de 72%. Dos 54 pacientes internados nos leitos públicos de Angra dos Reis, 50 são residentes da cidade e quatro são de Paraty. A Unimed desativou um leito e, no momento, está com sete dos seus 11 leitos ocupados.

Ao todo 890 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e 46.061 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 1.787 em isolamento domiciliar e 44.274 já recuperados.