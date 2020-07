Angra dos Reis registra mais um óbito por Covid-19 e vai a total de 91

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 17:23 horas

Vítima fatal foi um homem, de 62 anos, com comorbidades, que estava internado na Santa Casa

Angra dos Reis – Angra dos Reis confirmou mais um óbito por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta sexta-feira (10), chegando ao total de 91. A vítima fatal era um homem, de 62 anos, que tinha comorbidades, e estava internado no Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa). Outros dois óbitos continuam sendo investigados no município.

Angra dos Reis apresentou 15.448 casos notificados, sendo que 3.050 testaram positivo para Covid-19, destes 2.046 já estão recuperados. Já foram descartados 314 casos e 12.084 permanecem suspeitos (síndromes gripais). Destes, 2.186 estão em isolamento domiciliar e 9.898 já recuperados.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 48 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que agora conta com 120 leitos, atende a 39 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que passou a oferecer 15 leitos, tem seis pacientes internados. Ou seja, dos 135 eleitos públicos do município, 45 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 33.33%. Há ainda três pessoas internadas em instituição privada.

Segundo a prefeitura de Angra dos Reis, Parque Mambucaba (282), Japuíba (231), Frade (217), Jacuecanga (155) e Parque Belém (124) são os bairros com mais casos confirmados. A Ilha Grande apresenta um total de 216 confirmados.