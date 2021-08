Angra dos Reis registra três novas mortes por coronavírus

Matéria publicada em 5 de agosto de 2021, 19:24 horas

Angra dos Reis – Mais três mortes por Covid-19 são confirmadas em Angra dos Reis, que chegou ao total de 512. O óbito suspeito de um homem de 79 anos, com comorbidades, falecido no dia 21 de julho, foi confirmado. Além disso, a Secretaria de Saúde foi notificada de duas mortes de moradores de Angra que ocorreram em outros municípios: a de um homem de 65 anos e a de uma mulher de 70 anos, ambos com comorbidades.

Os óbitos ocorreram, respectivamente, no dia 1º de abril e no dia 9 de dezembro. Uma morte está sendo investigada.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 15 pessoas estão internadas. O Centro de Referência Covid-19 (Santa Casa) atende a 10 pacientes. Já o Hospital de Praia Brava está com três dos seus 15 leitos ocupados.

Dos 55 leitos públicos do município, 13 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar pelo SUS de 23,64%. Todos os 13 pacientes internados nos leitos públicos são de Angra dos Reis. A Unimed, no momento, está com dois dos seus 12 leitos ocupados.

Entre os indígenas do município, há 205 casos confirmados. Destes, 203 já estão recuperados. Uma morte foi ocasionada pela doença e, atualmente, há dois casos suspeitos. No momento, há 16.326 casos confirmados de coronavírus, e destes, 15.406 estão recuperados.