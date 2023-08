Angra dos Reis: Rio-Santos terá exercício Geral de Emergência Nuclear 

Angra dos Reis – Com o objetivo de avaliar a eficácia da estrutura de resposta, aperfeiçoar e validar os procedimentos previstos no Plano de Emergência Externo do Estado do Rio de Janeiro (PEE/RJ) para a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), acontece entre os dias 16 e 17 de agosto, em Angra dos Reis, o Exercício Geral Integrado de Resposta à Emergência e Segurança Física Nuclear.

A cerimônia de abertura do exercício aconteceu na manhã de hoje (15/08), na sede da Defesa Civil Municipal de Angra dos Reis, com a presença de várias autoridades do segmento. No período da tarde, o Colégio Naval recebe uma exposição de materiais, equipamentos, viaturas e embarcações que serão utilizados durante o exercício, aberta a toda a população.

Exercício simulado

Nesta quarta-feira e quinta-feira (16 e 17), serão realizadas diversas atividades de simulação para situações de emergência: ativação do sistema de alerta e alarme por sirenes, evacuação de parte dos trabalhadores da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), distribuição de kits de iodeto de potássio, abrigagem de ilhéus, evacuação de parte da população residente nas Zonas de Planejamento de Emergência 3 e 5 (Guariba, Piraquara, Frade, Sertão do Frade e Praia Vermelha), coleta de amostras de solo, ar, água e vegetação no Bracuí, na Vila Histórica de Mambucaba e Tarituba, evacuação marítima na Praia Vermelha, entre outras.

Durante o exercício, alguns trechos da rodovia Rio-Santos, a BR-101, terão abordagens programadas com apoio de colaboradores da CCR RioSP e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O objetivo é o de orientar os motoristas que estão em viagem sobre o treinamento e a sua importância. As abordagens estão programadas para ocorrer nos seguintes km: 469, 478, 480, 484, 491, 524,5 e no 507. Todos os pontos serão devidamente sinalizados.

Ainda na quinta-feira, o general Marcos Antonio Amaro dos Santos, ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República do Brasil – organizador do plano juntamente com a equipe do Plano de Emergência Local da Usina Nuclear – junto de comitiva, estará em Angra para acompanhar o exercício, que ainda prevê visita aos hospitais de campanha – que ficarão montados de 14 a 18 de agosto –, à central nuclear, ao Centro de Coordenação de Comando e Controle (CCCEN) e à Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis.

A sexta-feira será dedicada à avaliação do exercício, coordenado pelo Órgão Central do SIPRON. O Exercício Geral Integrado de Resposta à Emergência e Segurança Física Nuclear é uma operação complexa que envolve várias entidades civis e militares. O simulado prevê a mobilização de uma rede de cerca de 60 instituições, com centenas de profissionais, nos três níveis de governo: municipal, estadual e federal.

“A participação da Defesa Civil Municipal no Exercício Simulado do Plano de Emergência é muito importante. Com ele, além de testarmos a capacidade de resposta do órgão, conseguiremos fazer com que a população se sinta mais segura em relação ao Plano de Emergência. Não se espera que ocorra uma emergência nas usinas, mas todos têm que estar preparados e tranquilos”, resume o secretário de Defesa Civil de Angra dos Reis, Fábio Júnior Pires.