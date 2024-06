Angra dos Reis: SAAE realiza parceria para construção de nova ETE no Frade

Angra dos Reis – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Angra dos Reis anunciou uma parceria com a empresa Quitumba Angra Resort Empreendimentos para a construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na parte baixa do Frade. A autorização para o início da obra foi assinada nesta segunda-feira (24) e faz parte das condições para a aprovação do projeto de construção de um hotel e marina na região.

“Estamos assinando, junto à empresa Quitumba, o contrato para a construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que atenderá a parte baixa do Frade. Esse empreendimento turístico gerará empregos e renda para o município de Angra dos Reis. Além disso, a Quitumba contribuirá com a construção de uma estação de tratamento de esgoto na Praia do Frade, melhorando o saneamento da região. Assim que a estação estiver entregue, a empresa poderá iniciar a obra de seu empreendimento”, comentou o presidente do SAAE, Felipe Larrosa.

A obra tem previsão de início para julho deste ano, com conclusão estimada para dezembro. O investimento focado na complementação de 516 metros de rede de esgoto incluirá a construção de uma elevatória essencial para o funcionamento da nova ETE. Ela terá capacidade para tratar até 15,5 litros de esgoto por segundo, podendo ultrapassar um total de mais de um milhão de litros por mês, atendendo às necessidades sanitárias da comunidade da parte baixa do bairro Frade.

“A estação, com capacidade para atender até 10 mil pessoas, evitará o despejo de esgoto in natura na região com um tratamento de eficiência de 90%, superior às exigências da legislação ambiental. Isso resultará em melhores condições ambientais para a praia e seus arredores. Quando a obra estiver em andamento, faremos uma visita ao Frade para vistoriar a execução. Além de promover melhorias no saneamento da região, esperamos que o projeto também impulsione a economia local, gerando empregos e aumentando a renda da comunidade”, relatou o superintendente Executivo do SAAE, Alexandre Giovanetti.