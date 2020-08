Angra dos Reis se aproxima dos 4.900 casos confirmados por coronavírus

Matéria publicada em 30 de agosto de 2020, 16:46 horas

Angra dos Reis – O boletim epidemiológico deste domingo (30), aponta que Angra dos Reis está se aproximando dos 4.900 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Agora são 4.862 casos confirmados sendo que 4.014 já estão recuperados. O município segue com 151 mortes causadas pela Covid-19 e 16 óbitos seguem sendo investigados.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 36 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 60 leitos, atende a 27 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, tem seis pacientes internados. Ou seja, dos 75 leitos públicos do município, 33 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 44%. Há três pacientes internados em instituição privada.

Entre os indígenas do município, há 179 casos confirmados. Destes, 172 já estão recuperados. Há ainda 23 casos suspeitos, e uma morte foi confirmada pela doença.

Ao todo 451 casos foram descartados e 19.763 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 2.873 em isolamento domiciliar e 16.890 já recuperados.