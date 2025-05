Angra dos Reis sedia capacitação de turismo da Embratur na Costa Verde

Angra Reis – Foram os municípios da Costa Verde, os primeiros a receberem a capacitação do programa Novas Rotas, da Embratur. A formação técnica foi realizada na sexta-feira (9), no Teatro Municipal de Angra dos Reis e reuniu cerca de 250 profissionais, ligados ao turismo, dos setores públicos e privados das cidades de Angra, Paraty, Mangaratiba, Itaguaí e Rio Claro.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, apresentou aos participantes a proposta do programa que pretende promover o desenvolvimento de regiões próximas a destinos já consolidados no mercado turístico internacional, incentivando a criação de roteiros temáticos e prolongando a permanência do turista estrangeiro no Brasil.

“Essa região é muito potente, conhecida por sol e praia. Mas, aqui também tem ecoturismo, história, cultura e gastronomia. O que a gente quer é diversificar e fazer com que o turista que olha pra capital do Rio de Janeiro chegue no interior. Por isso, a nossa equipe técnica está aqui pra com essa capacitação, pra que todos gestores possam melhorar a experiência do turista e assim gerar ainda mais emprego e renda”, afirmou Freixo.

A equipe técnica da Embratur trabalhou três temáticas com os participantes: sustentabilidade, inteligência de dados e inovação indicando possibilidades para fortalecer a cadeia produtiva do turismo, a ampliação do consumo local, geração de emprego.

“Essa capacitação é uma grande oportunidade e vai de encontro ao que nós prefeitos da Costa Verde estamos planejando. Queremos que os turistas venham pra região e que estendam a estadia aqui. O futuro do país é o turismo e por isso, é importante saímos na frente e aproveitarmos esse incentivo da Embratur”, comentou o prefeito de Rio Claro Babton Biondi.

Para o prefeito de Paraty, Zezé Porto, a capacitação foi uma oportunidade para fortalecer a parceria entre os municípios e ressaltar a importância de investir em infraestrutura pra atender aos turistas e também a população. “A gente precisa sempre pensar em infraestrutura na zona urbana e nos locais turísticos. Precisamos pensar em acessibilidade e melhorar a cidade para o turista, mas principalmente para o morador”, disse Zezé.

O anfitrião do evento, Cláudio Ferreti, falou sobre a satisfação de sediar a capacitação e sobre os esforços para a implementação do Consórcio de Turismo da Costa Verde. “Quando começamos o governo, precisávamos de parceria e muita força na Costa Verde. E é isso o que o Consórcio vai trazer pra gente. Procuramos o Ministério do Turismo e a Embratur e com isso estamos hoje realizando hoje a primeira capacitação do interior”, comemorou Ferreti.

O prefeito de Angra dos Reis aproveitou a oportunidade para apresentar ao presidente da Embratur a necessidade da construção de um aeroporto na cidade.

“Nós já conseguimos equalizar a questão da Rio-Santos e do Turismo Náutico mas precisamos de um aeroporto. Nós recebemos grande parte do PIB nacional e é inadmissível não termos ainda um aeroporto pra atrair um turismo de qualidade e gerar renda”, concluiu o prefeito de Angra dos Reis.