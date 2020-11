Matéria publicada em 8 de novembro de 2020, 16:50 horas

Angra dos Reis – O boletim epidemiológico deste domingo (08), aponta que Angra dos Reis segue com 208 óbitos por Covid-19, logo nas últimas 24 horas não foram registrados novas mortes. O município também não possui nenhuma morte sendo investigada como suspeita pela doença.

Angra dos Reis apresentou 33.896 casos notificados. No momento, há 6.721 casos confirmados de coronavírus. Destes, 6.049 já estão recuperados. Entre os indígenas do município, há 194 casos confirmados. Destes, 193 já estão recuperados. Uma morte foi confirmada pela doença e atualmente não há casos suspeitos.

Ao todo 670 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e 26.505 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 908 em isolamento domiciliar e 25.597 já recuperados

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 20 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 40 leitos, atende a 19 pacientes no momento. O Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, não tem nenhum paciente internado. Ou seja, dos 55 leitos públicos do município, 19 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 34, 55 %. No momento há um paciente internado em instituição privada.