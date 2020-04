Angra dos Reis segue com cinco pacientes internados por suspeita de coronavírus

Matéria publicada em 8 de abril de 2020, 08:52 horas

Município tem 316 casos suspeitos de síndrome gripal; pacientes estão em isolamento domiciliar

Angra dos Reis – Os cinco pacientes internados por suspeita de coronavírus continuam em estado clínico estável. O município segue com dois óbitos que aguardam resultados de exames laboratoriais para confirmar ou descartar a doença. A exemplo das demais cidades, Angra segue, porém, com aumento dos registros de notificação dos casos de síndrome gripal. Em 24 horas o total de pacientes atendidos com esses sintomas passou de 226 para 316, sedo que 309 estão em isolamento domiciliar.

A Secretaria Municipal de Saúde emitiu novo Boletim Epidemiológico Covid-19 informando ainda que 38 casos da doença já foram descartados. Como Angra saiu do estágio zero de contaminação, os casos de Síndrome Gripal também passaram a ser considerados suspeitos da Covid-19, conforme Portaria nº 454, de 20 de março de 2020 / SMS, e Nota Técnica – SVS/SES-RJ Nº 09/2020, de 24 de março de 2020. Os pacientes estão em isolamento domiciliar, onde estão sendo monitorados por profissionais de saúde da rede municipal.