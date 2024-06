Angra dos Reis: Servidores terão plano de saúde a partir de julho

Angra dos Reis – O sindicato dos Servidores Públicos de Angra dos Reis (Sinspmar) anunciou na última semana o início do plano de saúde para o mês de julho. A empresa contratada para atender os servidores angrenses é a Klini Saúde. O anúncio foi feito logo após a última reunião do grupo de trabalho responsável pela implantação do plano, do qual participam também representantes da prefeitura.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o governo municipal repassará o valor do plano ao sindicato, que ficou responsável pelo chamamento público para a contratação da empresa de serviços de saúde.

O plano de saúde representa o atendimento a uma reivindicação antiga dos servidores. O anúncio da implementação do plano é uma “data histórica” para a categoria, segundo o presidente do sindicato, que fez o anúncio.

A Prefeitura de Angra informou que segue atenta ao andamento do plano de saúde, que é parte do compromisso do acordo salarial firmado com os trabalhadores do município no ano passado.

Este benefício irá abranger servidores ativos (incluindo os comissionados), inativos e pensionistas, e irá incluir internação, consultas, cirurgias e exames.

O governo municipal esclareceu que o objetivo é beneficiar toda a categoria de forma abrangente. Por isso a alternativa do plano de saúde, já que se fosse um auxílio-saúde, aposentados e pensionistas não teriam direito. Outros detalhes sobre o plano estão sendo anunciados e podem ser conferidos na página de Instagram do Sinspmar.

Reajuste salarial e outros benefícios

Além do plano de saúde, seguindo o acordo estabelecido no ano passado, no último mês março o governo municipal concedeu aos servidores um reajuste salarial de 7,50%.

O percentual correspondeu ao índice inflacionário – 4,50% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em um ano – e mais um ganho real de 3%.

O auxílio-alimentação/refeição também foi corrigido de acordo com a inflação, passando de R$ 682 para R$ 770. Os estagiários da administração municipal foram valorizados também em março. Os de nível médio passaram a receber R$ 800, podendo chegar a R$ 960; e, os de nível superior, R$ 1 mil, podendo chegar a R$ 1.200. Os valores variam a depender da carga horária.

No dissídio de 2023, foi acordado entre Prefeitura e servidores, por meio do Sinspmar, um reajuste de 15,57%. Este reajuste foi parcelado: 5,71% em março do ano passado, 3% em setembro também do ano passado, 3% em março deste ano (acrescido de 4,50% de IPCA, conforme anteriormente citado) e mais 3,86% que virá em setembro deste ano. Somando tudo, o resultado é 15,57% de ganho real, índice que repõe as perdas salariais entre 2017 e dezembro de 2022.