Angra dos Reis também adere a Campanha de Multinavinação

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 10:56 horas

Entre as vacinas a serem oferecidas estarão a de poliomielite e a do sarampo

Angra dos Reis – Assim como Itatiaia, o município de Angra dos Reis também vai aderir a Campanha Nacional de Multivacinação neste mês de outubro. A campanha iniciará na próxima segunda-feira (05), com objetivo de atualizar as cadernetas das crianças e adolescentes, conforme o calendário vacinal, até o dia 30 deste mês.

A vacina da poliomielite, dirigida a crianças a partir de 12 meses e menores de cinco anos, e a do sarampo, que tem como público-alvo os adultos de 20 a 49 anos, entre outras serão inclusas.

Interessados poderão procurar as unidades de saúde que possuam sala de vacina, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h, levando seu cartão de vacina.

O Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação será em 17 de outubro, sábado, quando todas as salas de vacina do município estarão funcionando e também recebendo as pessoas que não puderem se vacinar durante a semana.