Angra dos Reis tem 27% dos leitos públicos para Covid-19 ocupados

Matéria publicada em 21 de junho de 2020, 18:54 horas

De acordo com a prefeitura, 37 dos 135 leitos voltados para tratamento do coronavírus possuem pacientes internados

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis divulgou atualização dos casos de coronavírus neste domingo (21), destacando que o município tem 27,41% de taxa de ocupação hospitalar municipal. Angra dos Reis conta com 135 leitos públicos voltados para tratamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, destes, 37 estão ocupados com pacientes confirmados ou com suspeita da doença. Ao todo são 43 pessoas que estão internadas na Santa Casa e no Hospital Unimed.

Os leitos públicos estão no Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que são 120, e no Hospital de Prava Brava, que oferece 15 leitos e nenhum está ocupado no momento.

Óbito

Angra dos Reis confirma mais uma morte causada pela doença, chegando ao total de 72. Uma mulher, de 57 anos, com comorbidades, morreu hoje, no Centro de Referência para Covid-19. Há ainda 13 óbitos sendo investigados no município.

Casos

Angra dos Reis confirmou 1.902 casos de Covid-19, sendo que 1.149 já estão recuperados. O município contabiliza 10.299 casos notificados, sendo que 183 foram descartados e 8.214 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo que 3.592 estão em isolamento domiciliar e 4.622 já recuperados.