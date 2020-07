Angra dos Reis tem 40% dos leitos públicos para tratamento da Covid-19 ocupados

Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 18:28 horas

Cerca de 54 dos 135 leitos municipais disponibilizados para tratar pacientes confirmados ou com suspeita por coronavírus estão sendo utilizados

Angra dos Reis – Taxa de ocupação hospitalar pública voltada para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em Angra dos Reis chegou a 40% nesta quarta-feira (15), segundo o boletim epidemiológico. Dos 135 leitos disponibilizados para tratar pacientes com coronavírus ou suspeita, 54 estão ocupados. O Centro de Referência Covid-19 (Santa Casa) tem 49 dos 120 leitos ocupados, já no Hospital de Praia Brava, dos 15 disponíveis, cinco estão sendo ocupados. Dos dez leitos da rede particular, um está sendo utilizado no Hospital Unimed – Unidade litoral.

Angra dos Reis chegou a 95 óbitos por Covid-19. Um homem, de 49 anos e com comorbidades, morreu na terça-feira, no Centro de Referência Covid-19. Uma morte suspeita foi confirmada nesta quarta-feira (15). Um homem de 45 anos, com comorbidades, morreu no dia 28 de junho, na Santa Casa. Com isso, Angra dos Reis possui um óbito sob investigação.

O município tem 3.261 casos confirmados, sendo que 2.411 já estão recuperados da doença. Angra apresenta 16.490 casos notificados, sendo que 324 estão descartados e 12.905 são suspeitos por síndromes gripais. Destes, 2.309 estão em isolamento domiciliar e 10.596 estão recuperados.