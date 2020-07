Angra dos Reis tem 45 pacientes internados confirmados ou com suspeita de coronavírus

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 16:54 horas

Taxa de ocupação hospitalar é de 28,89% ; município não contabilizou óbitos nas últimas 24 horas

Angra dos Reis – O município possui 45 pessoas internadas entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira (03). Angra dos Reis conta com 135 leitos públicos no Hospital de Praia Brava (15) e no Centro de Referência para Covid-19 (120). O Centro atende 39 pacientes no momento, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar de 28,89%. Há ainda seis pessoas internadas em instituições privadas.

Não foram contabilizados óbitos confirmados ou suspeitos por coronavírus nas últimas 24 horas, seguindo com 87 mortes e sete que estão sendo investigados.

Angra dos Reis apresentou 13.733 casos notificados, sendo que 2.668 são casos confirmados, destes, 1.878 já estão recuperados. Cerca de 240 casos foram descartados e 10.825 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 1.996 em isolamento domiciliar e 8.829 já recuperados. Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.