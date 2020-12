Angra dos Reis tem 48 pacientes internados confirmados ou com suspeita de Covid-19

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2020, 15:13 horas

Angra dos Reis – O boletim epidemiológico deste domingo (06), aponta que Angra dos Reis tem 231 mortes por Covid-19 e mais de sete mil casos confirmados. O último óbito ocorreu na sexta-feira (04), de uma mulher de 76 anos, que tinha comorbidades. Há ainda três mortes que continuam sob investigação.

No momento, há 7.655 casos confirmados de coronavírus. Destes, 6.767 já estão recuperados. Entre os indígenas do município, há 202 casos confirmados. Destes, 197 já estão recuperados. Uma morte foi confirmada pela doença e, atualmente, há seis casos suspeitos.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 48 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 40 leitos, atende a 35 pacientes no momento. O Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, tem sete pacientes internados. Ou seja, dos 55 leitos públicos do município, 42 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 76,36%. No momento, há seis pacientes internados em instituição privada.