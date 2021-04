Angra dos Reis tem 73% de leitos da rede pública ocupados por pacientes com Covid-19

Matéria publicada em 2 de abril de 2021, 17:38 horas

Angra dos Reis – Dos 75 leitos públicos do município, 55 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 73,33%, em Angra dos Reis. Dos 55 pacientes internados nos leitos públicos de Angra dos Reis, 51 são residentes da cidade, um é de Mangaratiba e três de Paraty. A Unimed, no momento, está com sete de seus 12 leitos ocupados.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 62 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende a 44 pacientes. Já o Hospital de Praia Brava, que a partir de hoje (2) também terá seus leitos de Covid-19 regulados pelo Estado, está com 11 de seus 15 leitos ocupados.

No momento, há 12.603 casos confirmados de coronavírus. Destes, 12.044 estão recuperados. Há 365 mortes pela doença na cidade e seis óbitos seguem sob investigação.