Angra dos Reis tem mais 34 casos confirmados de Covid-19 e vai a total de 1.159

Matéria publicada em 6 de junho de 2020, 17:42 horas

Número de óbitos e de casos confirmados recuperados não subiram no boletim deste sábado

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis divulgou o boletim epidemiológico deste sábado(06) ,destacando que o número de casos confirmados subiu nas últimas 24 horas. São 34 novos casos, chegando ao total de 1.159, houve aumento de 3% de sexta-feira para hoje.

Já os números números de óbitos confirmados pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e de casos confirmados recuperados não subiram neste sábado. O de óbitos mantém-se em 45, além de dez suspeitos, e o de recuperados em 536.

Angra dos Reis tem 175 casos que já foram descartados, já os outros 4.831 casos permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 1.858 em isolamento domiciliar e 2.973 recuperados. Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.

Ao todo são 73 pessoas internadas, entre pacientes confirmados com coronavírus e com suspeita da doença. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende no momento a 65 pacientes, o que corresponde a uma taxa de ocupação hospitalar de 65%.