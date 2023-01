Angra dos Reis tem mais de 90% de ocupação hoteleira - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2023, 08:20 horas

Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio celebram a alta ocupação hoteleira no interior do estado para o feriadão de São Sebastião. Na região, Angra dos Reis tem a maior ocupação prevista, com 90,5%, seguida por Miguel Pereira (90,20%), Vassouras (89,50%), Valença/Conservatória (89,20%), Paraty (86%) e Itatiaia/ Penedo (69,50%).

O levantamento, feito pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do RJ (ABIH-RJ), foi divulgado nesta quinta-feira (19) e traz os números referentes ao período de 20 a 22 de janeiro, revelando média de 85,91% contra 73,32% para o mesmo feriado em 2022.

Arraial do Cabo está em primeiro entre as cidades do interior, com 99,50% de ocupação, seguido de Armação dos Búzios (91,10%), Cabo Frio (90,40%), Angra dos Reis e Rio das Ostras, ambos com 90,30%. Em seguida, compõem o ranking os municípios de Miguel Pereira (90,20%), Vassouras (89,50%), Valença/Conservatória (89,20%), Paraty (86%), Petrópolis (85,30%), Macaé (85,20%), Teresópolis (76,20%), Nova Friburgo (70,10%) e Itatiaia/ Penedo (69,50%).

De acordo com o secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, é mais um feriado com ótimas taxas de ocupação na rede hoteleira do interior.

– Em muitas cidades esse número passa de 90%. Quero destacar aqui a cidade de Miguel Pereira, que tem visto o turismo na região ser alavancado pelo parque temático Terra dos Dinos, inaugurado recentemente. Isso comprova que, quando há investimento, o retorno vem. E não só para o turismo, mas para a economia da região de uma forma geral – afirma o secretário Tutuca.

O presidente da ABIH-RJ, Paulo Michel, comemora os bons resultados.

– As cidades litorâneas da Região da Costa do Sol estão na liderança, o que era esperado, pois estamos no verão. Mas o interior do Estado do Rio oferece mais do que belas praias, como história e cultura, o que pode ser comprovado pelo desempenho de cidades como Vassouras e Conservatória. Acreditamos que essa ocupação aumentará ainda mais, podendo chegar na média geral a 90% – ressaltou Paulo Michel.