Angra dos Reis tem primeira exposição com fotos acessíveis a deficientes visuais 

Angra dos Reis – Com fotografias em preto e branco de autoria do fotógrafo Edinho Lima, a exposição “Angra em Detalhes”, que segue até o dia 12 de maio, tem atraído a atenção de visitantes no Centro Cultural Theóphilo Massad (CCTM), no Centro. O destaque da mostra contemplada com recursos da Lei Paulo Gustavo é que, pela primeira vez, há a inclusão de descrições em braile, permitindo que pessoas com deficiência visual também possam acessar e interpretar as imagens.

O projeto foi desenvolvido em parceria com o Centro de Atendimento aos Portadores de Deficiência Visual (CapDV), serviço mantido pela Prefeitura de Angra dos Reis. Todas as fotografias receberam descrições feitas pelo próprio autor e foram transcritas para o braile pelas professoras da equipe pedagógica do centro, garantindo que o conteúdo das imagens fosse acessível por meio da leitura tátil.

Durante a abertura da exposição, as imagens estavam inicialmente cobertas, permitindo que os visitantes com deficiência visual tivessem o primeiro contato com as obras por meio das descrições em braile. Em seguida, as fotografias foram reveladas ao público, proporcionando uma experiência sensorial para todos os presentes. A ação foi recebida com emoção e entusiasmo pelos participantes e pelo próprio responsável pela mostra.

“Quando pensei nesse trabalho, busquei algo diferente e veio a ideia de incluir os deficientes visuais por meio do braile. Procurei a equipe do CapDV, que abraçou minha ideia, e as professoras foram responsáveis pela descrição em braile de todas as fotos a partir do meu olhar. Foi emocionante ver as informações lidas em braile e reveladas exatamente na fotografia exposta”, informa o fotógrafo Edinho Lima.

A exposição segue aberta ao público até o dia 12 de maio, no CCTM. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h. O secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara, visitou a mostra e ressaltou as qualidades da exposição.

“Parabenizo o fotógrafo Edinho Lima pela bela exposição e pela sensibilidade de pensar na descrição das fotografias em braile para atender a comunidade dos deficientes visuais. Este fato me chamou muita atenção e determinei que, a partir de agora, todas as exposições tenham descrição em braile. Parabéns a todos os envolvidos nesse belo trabalho de inclusão através da cultura”, declarou o secretário de Cultura e Patrimônio.