Angra dos Reis terá alteração no trânsito por conta das festas de fim de ano - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2022, 18:39 horas

Mudanças acontecerão na Praia do Anil e na Vila Histórica de Mambucaba, com o intuito de garantir maior segurança e organização nas festas e eventos

Angra dos Reis – A Secretaria de Ordem Pública e Mobilidade Urbana irá realizar algumas alterações no trânsito de Angra dos Reis, devido às festas de fim de ano no município. As mudanças ocorrerão na Avenida Ayrton Senna, na Praia do Anil, e no acesso à Vila Histórica de Mambucaba.

Na sexta-feira (30) haverá interdição da Avenida Ayrton Senna, no trecho da Praia do Anil, na pista de saída da cidade. Com isso, haverá aplicação de duplo sentido de circulação na pista de entrada da cidade a partir das 19h.

No sábado (31), haverá novamente o procedimento adotado no dia 30, porém somente até as 23h, quando as duas pistas ficarão completamente interditadas para a cerimônia de queima de fogos da virada do ano. O trânsito sentido Centro da cidade será feito pelo trevo de São Cristóvão. Os motoristas que acessarem o referido trevo no sentido Rio-São Paulo deverão fazer o retorno em frente ao DNIT.

A saída da cidade poderá ser realizada pela Avenida Júlio Maria, Rua Frei Inácio, Rua Pereira Peixoto, Rua Coronel Carvalho e Rua Prefeito João Galindo. A Rua Dr. Coutinho estará interditada em frente ao Condomínio do Carmo.

A partir de 01h, haverá abertura parcial da Avenida Ayrton Senna com duplo sentido de circulação na pista de entrada da cidade, sentido Centro. Às 03h, haverá liberação total da Avenida. Em razão das alterações que acontecerão, os ônibus farão o retorno pela Praça Stela Maris, no Balneário, a partir das 22h do dia 31.

No dia 1°, a partir das 16h, também haverá o fechamento da Avenida Ayrton Senna no trecho da Praia do Anil, na pista de saída da cidade, e a aplicação para duplo sentido de circulação na pista de entrada da cidade, com previsão de reabertura da via para as 02h30.

Mudanças no trânsito da Vila Histórica de Mambucaba

Entre os dias 31 e 1° de janeiro, a partir das 22h, o acesso de veículos na Vila Histórica de Mambucaba ficará restrito a ambulâncias e viaturas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Secretaria-Executiva de Segurança Pública, das Polícias Militar, Civil e Federal e a veículos em uso por concessionárias prestadoras de serviços públicos.

A liberação de tráfego para demais veículos acontecerá a partir das 02h do dia 1°. Os moradores que insistirem em deixar seus veículos estacionados em locais irregulares estarão sujeitos a autuações e reboques.