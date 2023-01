Angra dos Reis terá aperfeiçoamento no envio de alertas de desastres - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 17:50 horas

As mensagens aparecerão no celular de forma sobreposta a outros conteúdos em projeto-piloto que envolve sete municípios

Angra dos Reis – Angra dos Reis irá participar, junto a seis outros municípios, de um projeto-piloto do Governo Federal para evoluir a tecnologia das mensagens de emergências de desastres, que são enviadas pelos órgãos de Defesa Civil a cidadãos pré-cadastrados. Com a novidade, os alertas ficarão sobrepostos na tela do telefone celular dos usuários com aplicativo.

O objetivo do novo serviço é aumentar o potencial de prevenção de riscos de impactos de situações de emergência. Hoje, os alertas enviados por SMS à população pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, vão diretamente para a caixa de entrada de mensagens do celular, reduzindo a visualização potencial dos alertas.

Além de Angra, os testes também serão feitos com as prestadoras de telefonia celular e órgãos de Defesa Civil nos municípios de Anápolis (GO), Petrolina (PE), Parauapebas (PA), Juiz de Fora (MG), Paranaguá (PR) e Petrópolis (RJ).

– Nesse tipo de alerta, o SMS chega por meio de um pop-up (sobreposição de tela) nos aparelhos dos usuários cadastrados. Aqueles alertas que são de nível muito alto não vão cair na caixa de mensagens. Eles vão chegar por meio desse pop-up, e a pessoa vai ter que interagir ali, nem que seja para tirar a mensagem.

Começaremos esse projeto-piloto na segunda-feira, dia 16, com sete municípios definidos pelas operadoras de telefonia – explica o coordenador-geral de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil Nacional, Tiago Molina Schnorr.

A ação é importante para avaliar as reações dos usuários do serviço e consistem num exercício-piloto da nova funcionalidade em abrangência controlada. Nesta primeira fase, a funcionalidade será ativada, em exercício-piloto, apenas nesses sete municípios e para os alertas encaminhados pelos órgãos competentes classificados como graves.

O cidadão interessado em receber as mensagens via SMS precisa enviar o CEP das regiões de seu interesse ao número 40199. Em operação desde 2017, o envio de alertas por SMS tem, hoje, mais de 9 milhões de usuários cadastrados.