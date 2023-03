Angra dos Reis terá Caminhada de Conscientização do Autismo - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de março de 2023, 16:45 horas

A concentração está marcada para às 14h, na praça General Osório

Angra – Na próxima segunda-feira (03), será o dia da Caminhada de Conscientização do Autismo em Angra dos Reis, com realização da Comissão Divulgadora do Autismo (CDA), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/Secretaria Executiva de Assistência Social e com Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMDPD). Essa caminhada já acontece tradicionalmente desde 2014 para celebrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo (2 de abril). A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2007, escolhida com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A concentração para a Caminhada de Conscientização do Autismo está marcada para às 14h na praça General Osório, e o encerramento será na praça Nilo Peçanha, no Centro. O objetivo dessa caminhada é lembrar da data e reforçar a importância da conscientização da população sobre o autismo. Toda população está convidada a participar dessa ação.

– O autismo é tratado com muita seriedade e comprometimento pela nossa gestão. Trabalhamos para fortalecer e fomentar a cada dia mais políticas públicas voltadas para esse público. A caminhada marca o tema e a data, disseminando informações e reduzindo o preconceito – comentou Eduardo Sampaio, secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania.

O autismo é caracterizado por desafios em habilidades sociais, fala e comunicação não-verbal e comportamentos repetitivos; entretanto, terapias adequadas a cada caso podem auxiliar essas pessoas a melhorar sua relação com o mundo. Segundo dados atualizados do Cadastro Único e da Secretaria de Educação, hoje em Angra mais de 500 pessoas com espectro autistas são atendidas no município.

A secretaria lançou neste ano outro benefício que veio para ajudar muito essa parcela da população. A Carteira de Identificação do Autista é uma política pública que visa beneficiar a vida de cidadãos com espectro autista e seus familiares, a partir da maior facilidade de acesso a serviços públicos e privados, promovendo cidadania, segurança e dignidade a esse público. Desde que começou, mais de 300 carteiras já foram entregues.

Para solicitar a carteira é necessário acessar o link https://www.sociaut.com/cidade-emissao-cartao e preencher todos os campos. Após esta etapa, o cartão poderá ser retirado, após 20 dias úteis, no Cras mais próximo da sua residência.