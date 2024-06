Angra dos Reis terá Pré-Angra Expo e Arraiá do Sertãozinho neste final de semana

Angra dos Reis – Dois eventos agitarão Angra dos Reis neste fim de semana. Entre eles, a apresentação da cantora gospel Gisele Nascimento, no Pré-Angra Expo. De acordo com a prefeitura, o Arraiá do Sertãozinho Esporte Clube também será uma opção neste fim de semana. Os eventos gratuitos serão atrativos para a toda a família. O Arraiá acontece desta sexta-feira (21) a domingo (23), no Parque Mambucaba. Já a Pré-Angra Expo acontecerá no sábado (29), no bairro Frade. Saiba mais sobre os eventos:

Arraiá do Sertãozinho Esporte Clube

A festa ocorrerá na Rua 36, no Parque Mambucaba. A organização é uma parceria do clube esportivo com Secretaria de Eventos da prefeitura. Durante os três dias, o evento contará com música ao vivo, com apresentações de Billa dos Teclados na sexta-feira (21), às 22h, Clayton Macklin no sábado (22), também às 22h, e Guilher Farra e Miguelzinho no domingo (23), às 21h. O DJ Timão animará o público ao longo dos três dias, e as noites de sexta e sábado contarão com apresentações de quadrilhas juninas. Os visitantes poderão participar de brincadeiras típicas e se deliciar com comidas e bebidas tradicionais das festas juninas.

Pré-Angra Expo:

O evento gospel será realizado na Praça Juca Mariano, no Frade, a partir das 19h30. Antes da atração da noite, o show de Gisele Nascimento, talentos musicais da região terão a oportunidade de se apresentar.

Gisele Nascimento é uma das principais cantoras do mundo gospel, com mais de um milhão de seguidores no Instagram, promete uma apresentação emocionante e inspiradora. A Pré-Angra Expo é promovida pela Secretaria de Eventos, com o apoio da Comissão de Pastores da Angra Expo, e já passou pelo Parque Mambucaba e pela Japuíba.