Angra dos Reis treina professores para uso do aplicativo SOS Escola

Matéria publicada em 16 de abril de 2023, 09:07 horas

Inicialmente, 12 escolas receberão o botão de emergência, que estará disponível em breve nas 87 unidades da rede municipal de ensino

Angra dos Reis – Diretores de escolas municipais participaram neste sábado (15), na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública, de treinamento para aprender a utilizar o aplicativo SOS Escola. O mecanismo funciona como um botão de emergência instalado nos aparelhos de celulares, que deverá ser acionado caso ocorra alguma eventualidade nas unidades de ensino público de Angra dos Reis.

– O sinal vai tocar no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) informando a localização por meio de GPS. Uma viatura será enviada rapidamente ao local do chamado. Poderemos contar neste trabalho com a Polícia Militar, Proeis, Trânsito, Vigilância Patrimonial e até mesmo o setor de Postura. Todos os órgãos da Secretaria de Segurança estarão envolvidos no atendimento às escolas – explicou o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa.

Nesta primeira fase, que começa a funcionar a partir desta segunda-feira (17), 12 unidades educacionais contarão com o botão de emergência. Em breve, a ferramenta será expandida para todas as 87 escolas da rede municipal de ensino.

O prefeito Fernando Jordão acompanhou o treinamento e fez questão de ouvir a opinião dos dirigentes escolares sobre as ações que estão sendo implementadas por seu governo para impedir a violência nas escolas.

– Não somos donos de todas as ideias. Isso que estamos fazendo é em caráter experimental, podemos melhorar, ampliar e modificar. O que queremos é paz nas escolas – disse o prefeito.

Partindo de uma ideia proposta pelo secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, durante o treinamento ocorrido neste sábado, o prefeito pediu aos diretores que realizem um café da manhã com os pais dos alunos e que deste encontro participem profissionais ligados à área de saúde mental para oferecer um suporte a toda família.

– Tem que ter um trabalho com as famílias dos alunos também, aproximando-as da escola. Com integração escola, alunos e famílias o resultado será bem melhor. Temos que nos unir ainda mais neste momento difícil, em que a segurança dos nossos estudantes é o mais importante – afirmou Ferreti.

Para o secretário de Educação, Paulo Fortunato, o SOS Escola, acompanhado de outras intervenções, vai trazer mais tranquilidade para todos.

– A prefeitura vem dando um pronto atendimento e rápida resposta às necessidades das unidades de ensino. Hoje, 12 diretores participaram do treinamento e foram informados sobre a utilização do sistema. Na próxima semana, vamos acompanhar o funcionamento desse aplicativo para ver como ele pode ser aperfeiçoado – disse Paulo Fortunato.

A Prefeitura também vai oferecer o sistema utilizado pelo SOS Escola para as unidades de ensino particulares e estaduais. A deputada Célia Jordão, que esteve presente ao treinamento, informou que tem uma reunião agendada para a próxima segunda-feira na Secretaria de Estado de Educação e atuará como interlocutora deste processo.

Para dar maior transparência às intervenções que vêm sendo realizadas, e procurando tranquilizar a população, o prefeito solicitou o auxílio da Câmara e convidou a vereadora Titi Brasil, presidente da Comissão de Educação do Legislativo, para conhecer todos os detalhes do SOS Escola. Fernando Jordão pediu que a parlamentar agende uma ida da equipe da Prefeitura à Câmara para detalhar o trabalho que vem sendo realizado.

Importantes agentes em todo este processo, os dirigentes escolares abraçaram as ações propostas e destacaram a importância de terem a certeza de que todo um trabalho está sendo feito para que eles possam desempenhar seu ofício em segurança.

– Foi muito importante estarmos aqui hoje, iniciando esse programa com 12 escolas para que em breve todas as unidades possam ter a mesma sensação de segurança que estamos tendo neste momento – afirmou a diretora da Escola Municipal Raul Pompeia, na Monsuaba, Mirtes Stela.

– Hoje participamos do treinamento do SOS Escola e foi uma resposta rápida que a Prefeitura deu para que a gente tenha a sensação de segurança novamente. Tivemos também a certeza de que todos os agentes de segurança estão empenhados em garantir a segurança das escolas para que possamos desenvolver nosso trabalho, que é a educação – disse Alex Targini, diretor da Escola Municipal Mauro Sérgio da Cunha, do Campo Belo.

Veja as 12 escolas que contarão com o programa piloto do botão de emergência (SOS Escola):

– Escola Municipal Raul Pompeia

– Escola Municipal Professora Cleusa Jordão Fortes de Pinho Jordão

– Escola Municipal Cacique Cunhambebe

– Escola Municipal Nova Perequê

– Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega

– Escola Municipal Júlio Cesar de Almeida Larangeira

– Escola Municipal Tereza Pinheiro de Almeida

– Escola Municipal Professora Tânia Rita de Oliveira Teixeira

– Escola Municipal Charles Dickens

– Escola Municipal Áurea Pires da Gama

– Escola Municipal Mauro Sérgio da Cunha

– Escola Municipal Prefeito Francisco Pereira da Rocha