Angra dos Reis: tudo pronto para a 44ª edição da Procissão Marítima - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2023, 07:21 horas

Tudo pronto para a 44ª edição da Procissão Marítima Luiza Possi, Gominho e Larissa Marques serão os jurados do maior evento náutico das Américas

Falta pouco para a 44ª edição da Procissão Marítima de Angra dos Reis, o maior evento náutico das Américas. A saída do Centro será nesse domingo, 1º de janeiro, às 11h, com concentração na Praia das Flechas, na Ilha da Gipóia, das 12h às 14h, e cortejo rumo à Praia do Anil, às 15h.

O evento, realizado pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura, Secretaria de Eventos e Fundação de Turismo (TurisAngra), com o apoio da Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros e Associação dos Organizadores de Barcos da Procissão Marítima de Angra dos Reis, saudará a chegada de 2023 em alto astral.

No júri estarão as cantoras Luiza Possi e Larissa Marques e o apresentador Gominho, que irão avaliar as embarcações participantes.

– Aos poucos, vamos ressignificar a Procissão Marítima, que é um patrimônio que temos e está incluída no calendário oficial de eventos do município. A presença de pessoas com renome nacional faz com que o evento tenha um charme a mais – pontua Andrei Lara, Secretário de Cultura.

No continente, já na volta dos barcos, o público poderá curtir na Praia do Anil os shows de Zampaglione, Larissa Marques e o Bloco da Preta, além de acompanhar a entrega das premiações.