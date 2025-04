Angra dos Reis vai sediar capacitação em turismo promovida pela Embratur

Angra dos Reis – A Costa Verde será a primeira região a receber os técnicos da Embratur, no dia 9 de maio, para a capacitação técnica do programa Novas Rotas, lançado na quinta-feira (11). A iniciativa tem o objetivo de incentivar a divulgação conjunta de destinos da região no mercado internacional, a para atrair turistas estrangeiros.

O Novas Rotas também tem como metas ampliar o tempo de permanência dos visitantes e elevar o ticket médio do turista internacional, ou seja, fazer com que ele deixe mais recursos nas cidades pelas quais passar.

Para isso, a Embratur irá investir em capacitações para os setores público e privado, além de incentivar a criação de roteiros temáticos, experiências autênticas e serviços personalizados elevando a qualificação dos destinos para o turismo internacional. As primeiras capacitações vão acontecer em Angra dos Reis, com três módulos temáticos: sustentabilidade no turismo, dados e inovação.

“Não temos dúvida de que o turismo é o motor da nova economia do século 21, é o que vai gerar emprego e renda. O Brasil tem um enorme potencial. Na Costa Verde, muitas cidades já vivem do turismo, e a Embratur tem o compromisso de capacitar esses municípios em termos de sustentabilidade, inovação, inteligência de dados. É isso que o programa Novas Rotas vai fazer e a gente começa por Angra, com total apoio do prefeito”, destacou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que durante o evento ressaltou ainda que esta é a primeira vez que a agência está focada em divulgar o turismo de cidades do interior no mercado internacional.

Em sua fala durante a cerimônia, o prefeito de Angra reforçou a importância da união entre os municípios da Costa Verde para fortalecer o turismo regional.

“Quando assumimos, vimos que Angra não podia ficar isolada, precisava estar junto com as cidades vizinhas e potencializar o destino Costa Verde como um todo. Estamos montando um consórcio com esse objetivo. Já estivemos na Embratur para saber como fortalecer o nosso destino. Angra não é só mar e as belezas naturais. Temos que mostrar as pessoas, a história da nossa cidade, os roteiros precisam ser estabelecidos com essas características também”, frisou o prefeito Cláudio Ferreti.

O presidente da TurisAngra, João Willy, e o secretário de Planejamento e Gestão, André Pimenta, acompanharam o prefeito de Angra no lançamento do Novas Rotas.