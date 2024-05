Angra dos Reis: Vanessa da Mata agita o público na Festa do Divino

Angra dos Reis- A noite desta sexta-feira (17) marcou o início de mais uma edição da tradicional Festa do Divino em Angra dos Reis. O evento começou com apresentação da cantora Vanessa da Mata, que encantou o público no Cais de Santa Luzia.

Vanessa da Mata, conhecida por suas performances vibrantes, não decepcionou. Assim como no Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande de 2022, a cantora, acompanhada por sua banda, entregou um show memorável. Com um repertório repleto de sucessos, Vanessa animou a multidão com hits como “Boa Sorte”, “Ai, Ai, Ai”, entre outros clássicos da música brasileira.

O público cantou e dançou ao som das melodias consagradas da artista. A abertura da Festa do Divino com Vanessa da Mata foi apenas o começo dos três grandes shows programados para o evento, que promete ditar o ritmo festivo em Angra dos Reis.

“A apresentação de hoje é muito mais que um show. É a valorização da história e da cultura local. A cultura do povo brasileiro e do povo angrense, que devemos dar valor cada vez mais. Fico muito honrada em poder me apresentar em um evento como esse. Espero que as pessoas reconheçam e se orgulhem cada vez mais da cultura local de suas cidades”, afirmou Vanessa da Mata.

No início da noite, as tradicionais danças folclóricas anunciavam a chegada do Menino Imperador. Como de costume, os Coquinhos iniciaram as apresentações. Em seguida, os lanceiros, que representam o corpo de guarda do Menino Imperador, fizeram uma bela e sincronizada apresentação. Para finalizar as apresentações da sexta, a Dança das Jardineiras, com os tradicionais arcos floridos em suas mãos, deu um espetáculo visual de cores e animação.

“A Festa do Divino é um marco da nossa comunidade, com muita fé e cultura, sem deixar de lado a música, com essa bela apresentação da Vanessa da Mata. É a hora de reforçar os nossos laços comunitários e a importância de nossas raízes. Aproveitem as festividades e participem com muita alegria e fé”, comentou o secretário de Cultura e Patrimônio, Bruno Marques.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Dia 18 de maio – Sábado

9h – Encontro celebrativo com as crianças da catequese e o Menino Imperador

17h – saída das bandeiras da Casa Larangeiras passando na residência da

Sra. Ivonete Coelho Bastos para conduzir a bandeira da folia do Divino Espírito Santo para a igreja Matriz.

17h – Coroa do Divino na igreja Matriz

18h – Missa

Animação: Comunidade Santa Isabel (Morro do Peres)

Oferta: Fralda geriátrica (tamanho G)

19h – Apresentação das danças folclóricas no Cais de Santa Luzia

22h – Show com o Padre Alessandro Campos

00h – Show com Pablito

1h – Show com Nosso Som

FESTA DE PENTECOSTES

Dia 19 de maio – domingo

6h – Amanhecer do Espírito Santo com a acolhida das bandeiras do Divino das comunidades na igreja Matriz

7h – Missa

Animação: Liturgia paroquial

Após a Missa: Café Comunitário

9h30 – Saída das bandeiras do Divino da Casa Larangeiras para a igreja Matriz.

10h – Missa solene

Animação: Liturgia paroquial/Coral da Imaculada

Após a Missa haverá corte do bolo

16h – Missa festiva na igreja Matriz

Animação: Liturgia paroquial

Após a Missa: Procissão do Divino Espírito Santo, seguida da descoroação do Menino Imperador e descimento do Mastro do Divino Espírito Santo 2024.

19h – apresentação das danças folclóricas e queima de fogos com o quadro Glória.

23h – Show com Davi Dias

00h – Show com cantora Ana Carolina