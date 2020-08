Angra dos Reis volta a receber turistas e libera funcionamento de bares sem restrição de horário

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 13:17 horas

Angra dos Reis – Depois de cinco meses turistas podem voltar a visitar Angra dos Reis após a liberação feita pelo Decreto nº 11.718, que permite a reabertura do setor turístico com funcionamento gradual, a partir desta sexta-feira (14). O decreto também liberou o funcionamento de bares, botecos e choperias sem restrição do horário.

Bares

Os estabelecimentos devem atender às medidas sanitárias gerais já informadas, funcionar com 50% de sua capacidade total e com um distanciamento de 1,5 metro entre as mesas.

Turismo

Decreto prevê que as embarcações devem funcionar com capacidade de 50% e que os turistas usem máscara durante toda atividade.

Hotéis e pousadas também devem operar com metade da capacidade e disponibilizar álcool em gel 70% para hóspedes e funcionários.

O acesso à Ilha Grande, Patrimônio da Humanidade, será feito exclusivamente pelo Centro.

– Angra dos Reis é um destino turístico que vai ao encontro do ‘Novo Normal’, pois oferece muitas opções de lazer para as famílias junto à natureza e ao ar livre, evitando aglomerações. Há uma grande expectativa com a movimentação deste novo turismo – destaca o presidente da TurisAngra, João Willy Seixas Peixoto.

Para retornarem suas atividades, os diversos setores do turismo tiveram que aderir ao selo “Novo Turismo Angra & Ilha Grande – limpo, seguro e inesquecível”, comprometendo-se a respeitar as normas de segurança previstas no protocolo municipal e nos selos do Governo Federal e Estadual. Até o momento, segundo a TurisAngra, 200 empresas já se cadastraram.

– O nosso objetivo é promover o turismo, garantindo a segurança tanto dos turistas como dos empresários e de seus colaboradores, por isso é importante que, ao escolher nossa cidade como destino, as pessoas deem preferência às empresas portadoras do selo – explica o presidente da TurisAngra.

Protocolo

O protocolo, formatado com as orientações da Vigilância Sanitária, segmentos do setor turístico do município e exemplos de outros destinos turísticos do Brasil e do mundo, pode ser lido na íntegra no site http://angra.rj.gov.br/novoturismo/, onde as empresas deverão efetuar um cadastro.

Os profissionais assistirão a uma vídeo-aula elaborada pela Vigilância Sanitária sobre a necessidade do protocolo e das medidas protetivas.