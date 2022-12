Angra é divulgada em feira de Ecoturismo e Turismo de Aventura em São Paulo - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2022, 10:44 horas

Evento reúne profissionais, empresas e destinos turísticos

Angra dos Reis – As belezas de Angra dos Reis estão sendo divulgadas na ABETA Summit 2022, feira de Ecoturismo e Turismo de Aventura que começou no dia 30 de novembro e termina neste sábado (3), no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Angra dos Reis, que é conhecida por suas belas praias e ilhas, está buscando espaço no setor de turismo de aventura. Para isso, a TurisAngra vem trabalhando roteiros com esta finalidade. Além das trilhas e cachoeiras nas ilhas e no continente, o município vive a expectativa do Parque da Cidade, que será mais uma opção para este segmento.

A divulgação de Angra está sendo feita no stand da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur). A ABETA Summit 2022 conta com palestras, oficinas, visitas técnicas, encontros de negócios para profissionais, empresas e destinos turísticos, além de atividades ao ar livre.

O evento tem o papel de agregar pessoas, conectar pensamentos e desenvolver relações profissionais e pessoais para quem participa.

– Estou muito feliz, pois Angra está sendo divulgada em várias feiras de turismo, seja no Brasil ou lá fora. No caso desta feira, gostaria de agradecer o apoio da Setur e dizer que Angra está preparada para o turismo de aventura – destaca o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.