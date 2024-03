Angra e Paraty confirmam mortes por dengue

Angra dos Reis e Paraty – Os casos de Dengue seguem explodindo em todo o estado do Rio de Janeiro, onde existem 82.420 casos confirmados e 14 mortes causadas pela doença. Nos últimos dias, duas mortes causadas pela Dengue foram registradas em Angra dos Reis e Paraty, na Costa Verde.

Em Angra, a Prefeitura confirmou nesta sexta-feira (1º), a primeira morte por dengue neste ano na cidade.

Segundo a Secretaria de Saúde, a paciente era uma mulher de 67 anos, portadora de comorbidades, que era moradora da região da Japuíba.

Entre janeiro e fevereiro, o município notificou 3.262 casos suspeitos de dengue, sendo 1.168 confirmados e 426 descartados; outros 1.668 seguem em investigação. Outros três óbitos suspeitos estão sendo investigados.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Ramos, orienta que as pessoas devem buscar o serviço de saúde mais próximo se surgirem os sintomas da doença e reforça que ninguém deve tomar medicamento por conta própria, pois isso pode agravar o quadro de saúde. Ele lembra que a participação da população é de extrema importância no combate ao Aedes aegypti. De acordo com ele, em Angra, 86% dos focos do mosquito transmissor da doença estão nas casas das pessoas.

– Com apenas 10 minutos durante a semana, é possível acabar com os focos e ajudar no combate ao mosquito. Cuide de sua casa e ajude a salvar vidas – diz Rodrigo Ramos.

Já em Paraty, a Prefeitura confirmou na noite de quinta-feira (29), a primeira vítima da doença no município.

A vítima era um idoso de 74 anos, que deu entrada no Hospital Municipal Hugo Miranda no dia 31 de janeiro e morreu no dia 3 de fevereiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o homem era portador de diabetes e hipertensão. Após exames de PCR, a vítima foi classificada com sorotipo 1, o tipo mais comum da doença.

Operações de guerra contra a dengue



Nas duas cidades os governos locais estão realizando verdadeiras ‘operações de guerra’, para conter o avanço da doença e a proliferação do mosquito Aedes Aegypti responsável por transmitir a enfermidade as pessoas.

Em Angra o Governo Municipal realiza ações de rotina como: visitas domiciliares, busca ativa de focos do mosquito, instalação de armadilhas para remoção de ovos do Aedes e ações de educação em saúde. No ano de 2023, foram mais de 105 mil visitas, com uma média de 630 armadilhas instaladas por semana.

A Prefeitura de Paraty mobilizou uma força tarefa na qual participa a Secretaria de Saúde de Paraty em parceria com a Vigilância Sanitária, Defesa Civil, Secretaria de Obras, Vigilância Ambiental, Estratégia Saúde da Família (ESF) e Guarda Municipal.