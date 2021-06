Matéria publicada em 15 de junho de 2021, 15:53 horas

Angra dos Reis e Resende – As prefeituras de Angra dos Reis e Resende farão drive-thru de vacinação contra a Covid-19 voltados para a população geral a partir de 50 anos. O drive-thru em Angra será no próximo sábado (19), e em Resende na sexta-feira (18).

Angra dos Reis

Moradores com 50 anos ou mais, sem comorbidades, poderão ser imunizados de 9h às 16h, em cinco pontos de vacinação que estarão funcionando em Angra dos Reis. São eles: CEM Japuíba, ESF Jacuecanga, ESF Perequê 4, ESF Bracuí e Shopping Piratas.

No drive-thru, também poderão receber o imunizante as pessoas com 18 anos ou mais, com comorbidades, que ainda não foram vacinadas. Além dos documentos, os moradores deverão portar os laudos médicos que comprovem as comorbidades.

Resende

Já a Secretaria Municipal de Saúde vai imunizar, pelo sistema drive-thru, a população geral a partir de 50 anos de idade que reside fora da área de cobertura da ESF (Estratégia Saúde da Família). A população receberá a primeira dose entre 9h e 13h, na Área de Exposições.

Segundo a pasta, o público-alvo será imunizado por ter realizado o cadastro no site da prefeitura. Quem teve o agendamento confirmado, deve levar o documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência, na sexta-feira.

Confira os bairros que não possuem a cobertura da ESF são: Manejo; Vila Julieta; Alvorada; Morada da Colina; Mirante das Agulhas; Ipiranga; Jardim Brasília I e II; Tangará; Vila Araújo; Centro; Comercial; Jardim Tropical; Jardim Jalisco I e II; Barbosa Lima; Campos Elíseos; Casa da Lua; Alphaville; Limeira; Monte Castelo; Sertãozinho; Boca do Leão; Terra Livre; Bela Vista; e Nova Liberdade. Estas pessoas serão vacinadas pelo sistema drive-thru, após confirmação do cadastro e agendamento (data e horário) para comparecimento à Área de Exposições da cidade.