Angra elege Rainha e Rainha Gay do Carnaval 2024

Angra dos Reis – A Praça Zumbi dos Palmares foi o palco dos concursos Rainha e Rainha Gay do Carnaval 2024. O evento aconteceu na noite de sexta-feira (9) e contou com participantes com muito samba no pé e irreverência com roupas confeccionadas com plumas e paetês. Ao todo, foram distribuídos R$ 12 mil em premiação para as participantes.

O tradicional evento, aguardado com muita ansiedade pelo público LGBTQIA+ e pelas candidatas dos blocos carnavalescos da cidade, teve disputa acirrada. Simpatia, samba no pé, traje, desenvoltura e beleza plástica foram os quesitos julgados.

No concurso para Rainha do Carnaval, Emanuele de Fátima conquistou o título, enquanto Ellen de Oliveira ficou com a segunda posição. Na categoria de Rainha Gay, o prêmio foi concedido a Kinia, com Serena sendo reconhecida como vice. As rainhas faturaram R$ 3 mil cada, enquanto as segundas colocadas ficaram com o título de Princesa do Carnaval e levaram R$ 2 mil. As terceiras colocadas também foram premiadas, com o valor de R$ 1 mil cada. Todas as participantes ganharam brindes pela participação.

– Eu sempre tive muita expectativa em participar, mas achava que não fosse capaz. No mês passado, eu fui demitida do trabalho e decidi que precisava fazer algo para mudar, crescer e ter meu negócio próprio. Eu vim com a cara e a coragem e estou muito feliz pelo resultado. Esse dinheiro vai me ajudar muito – disse Emanuele de Fátima, Rainha do Carnaval Angra 2024.

Ao todo, o evento contou com 11 participantes nas duas categorias. Como manda a tradição, as vencedoras dos concursos possuem o compromisso de participar de dois desfiles de blocos de rua no Centro e nos bairros durante cada dia de Carnaval.

– Estou muito orgulhoso em fazer parte do Carnaval de Angra dos Reis e celebrar a diversidade no evento Rainha Gay 2024. Uma tradição dos anos 80 que enche nossa cidade de alegria e histórias. Um momento muito especial no calendário oficial do nosso carnaval – declarou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.

Para avaliar a performances das participantes, o evento contou com a participação de três jurados: Gerusa Guimarães, secretária-executiva de Comunicação da Prefeitura de Angra, Isabelle Magalhães, repórter da TV Rio Sul e Dênis Cabeleireiro.

– Todas as participantes, além de exuberantes, exalaram amor e respeito, que são duas ferramentas cruciais nos dias de hoje. Essa é a luta de todos nós. Sintam-se todas as vencedoras – comentou a secretária-executiva de Comunicação, Gerusa Guimarães.

A infraestrutura montada pela Prefeitura de Angra, por meio das Secretarias de Cultura e Patrimônio e Secretaria de Eventos, na Praça Zumbi dos Palmares, contou com banheiros, segurança, palco, iluminação e sonorização de qualidade para garantir o sucesso do concurso que reúne centenas de pessoas todos os anos.